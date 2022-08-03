Ветреный. Сезон 2. Серия 45
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
45-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 45 смотреть онлайн

О сериале

Зехра спрашивает Юсуфа о прошлом Хазара и показывает ему письмо, которое передала Эсма. Рейян отправляется в деревню, где якобы жила Дилшах, но внезапно путь ее автобуса преграждает Миран. Молодые Асланбеи решают вместе посетить дом детства погибшей женщины и знакомятся с его единственной обитательницей. Теперь Мирану предстоит открыть свои глаза на правду, которую так долго от него скрывали.

Что именно узнают супруги в деревне, увидим в 45 серии 2 сезона турецкой мелодрамы. Сопереживать героям и смотреть сериал «Ветреный» на русском языке можно на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»