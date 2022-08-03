Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 45 смотреть онлайн
О сериале
Зехра спрашивает Юсуфа о прошлом Хазара и показывает ему письмо, которое передала Эсма. Рейян отправляется в деревню, где якобы жила Дилшах, но внезапно путь ее автобуса преграждает Миран. Молодые Асланбеи решают вместе посетить дом детства погибшей женщины и знакомятся с его единственной обитательницей. Теперь Мирану предстоит открыть свои глаза на правду, которую так долго от него скрывали.
Что именно узнают супруги в деревне, увидим в 45 серии 2 сезона турецкой мелодрамы. Сопереживать героям и смотреть сериал «Ветреный» на русском языке можно на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар