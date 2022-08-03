Зехра спрашивает Юсуфа о прошлом Хазара и показывает ему письмо, которое передала Эсма. Рейян отправляется в деревню, где якобы жила Дилшах, но внезапно путь ее автобуса преграждает Миран. Молодые Асланбеи решают вместе посетить дом детства погибшей женщины и знакомятся с его единственной обитательницей. Теперь Мирану предстоит открыть свои глаза на правду, которую так долго от него скрывали.



Что именно узнают супруги в деревне, увидим в 45 серии 2 сезона турецкой мелодрамы. Сопереживать героям и смотреть сериал «Ветреный» на русском языке можно на нашем онлайн-сервисе Wink!

