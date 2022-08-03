Ярен рассказывает отцу о детстве, чтобы тот понял истинную причину ее скверного характера. Зехра пытается узнать у слуги подробности романа Хазара и Дильшах — женщина все еще не понимает, верить ли в содержимое тайного письма. Тем временем Рейян уезжает на время к родителям Мелике, но не просто так — девушка хочет в тайне от родителей пообщаться с ювелиром. Миран присоединяется к еще законной жене, чтобы наконец-то узнать правду о семье.



Поговорят ли молодые Асланбеи с ювелиром, узнаем в 41 эпизоде 2 сезона. Оставайтесь с нашим сервисом Wink и включайте сериал «Ветреный» — смотреть онлайн все серии можно без рекламы уже сейчас!

