Ветреный. Сезон 2. Серия 41
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
41-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 41 смотреть онлайн

О сериале

Ярен рассказывает отцу о детстве, чтобы тот понял истинную причину ее скверного характера. Зехра пытается узнать у слуги подробности романа Хазара и Дильшах — женщина все еще не понимает, верить ли в содержимое тайного письма. Тем временем Рейян уезжает на время к родителям Мелике, но не просто так — девушка хочет в тайне от родителей пообщаться с ювелиром. Миран присоединяется к еще законной жене, чтобы наконец-то узнать правду о семье.

Поговорят ли молодые Асланбеи с ювелиром, узнаем в 41 эпизоде 2 сезона. Оставайтесь с нашим сервисом Wink и включайте сериал «Ветреный» — смотреть онлайн все серии можно без рекламы уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»