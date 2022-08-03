Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 41 смотреть онлайн
О сериале
Ярен рассказывает отцу о детстве, чтобы тот понял истинную причину ее скверного характера. Зехра пытается узнать у слуги подробности романа Хазара и Дильшах — женщина все еще не понимает, верить ли в содержимое тайного письма. Тем временем Рейян уезжает на время к родителям Мелике, но не просто так — девушка хочет в тайне от родителей пообщаться с ювелиром. Миран присоединяется к еще законной жене, чтобы наконец-то узнать правду о семье.
Поговорят ли молодые Асланбеи с ювелиром, узнаем в 41 эпизоде 2 сезона. Оставайтесь с нашим сервисом Wink и включайте сериал «Ветреный» — смотреть онлайн все серии можно без рекламы уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар