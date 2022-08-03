Ветреный. Сезон 2. Серия 35
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
35-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 35 смотреть онлайн

О сериале

Азизе пытается убедить Мирана в том, что Хазар сам виноват в падении с лестницы и теперь клевещет на весь их род. Насух намеревается отомстить семье Асланбеев, поженив Азата и Элиф. Между тем Миран приходит в больницу к Хазару, чтобы поговорить с глазу на глаз. Рейян спрашивает у деда, что именно произошло между Хазаром и Дильшах, но правда в очередной раз ускользает от нее.

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Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»