Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 35 смотреть онлайн
О сериале
Азизе пытается убедить Мирана в том, что Хазар сам виноват в падении с лестницы и теперь клевещет на весь их род. Насух намеревается отомстить семье Асланбеев, поженив Азата и Элиф. Между тем Миран приходит в больницу к Хазару, чтобы поговорить с глазу на глаз. Рейян спрашивает у деда, что именно произошло между Хазаром и Дильшах, но правда в очередной раз ускользает от нее.
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Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар