Азизе пытается убедить Мирана в том, что Хазар сам виноват в падении с лестницы и теперь клевещет на весь их род. Насух намеревается отомстить семье Асланбеев, поженив Азата и Элиф. Между тем Миран приходит в больницу к Хазару, чтобы поговорить с глазу на глаз. Рейян спрашивает у деда, что именно произошло между Хазаром и Дильшах, но правда в очередной раз ускользает от нее.



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