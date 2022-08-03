Рейян пытается найти пакет с вещами, чтобы забрать письмо, и просит о помощи Азата. Миран предлагает девушке встретиться с человеком, который помогал ее отцу с расследованием накануне несчастного случая. После операции Хазару становится хуже, и врачи сообщают, что на его состояние повлияло переливание крови. Тем временем Султан принимает предложение Ярен.



Выживет ли Хазар после тяжелой травмы, узнаем в 33 эпизоде. Смотрите турецкий сериал «Ветреный» — 2 сезон доступен на Wink уже сейчас!

