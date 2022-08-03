Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 33 смотреть онлайн
О сериале
Рейян пытается найти пакет с вещами, чтобы забрать письмо, и просит о помощи Азата. Миран предлагает девушке встретиться с человеком, который помогал ее отцу с расследованием накануне несчастного случая. После операции Хазару становится хуже, и врачи сообщают, что на его состояние повлияло переливание крови. Тем временем Султан принимает предложение Ярен.
Выживет ли Хазар после тяжелой травмы, узнаем в 33 эпизоде. Смотрите турецкий сериал «Ветреный» — 2 сезон доступен на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар