Ветреный. Сезон 2. Серия 33
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
33-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 33 смотреть онлайн

О сериале

Рейян пытается найти пакет с вещами, чтобы забрать письмо, и просит о помощи Азата. Миран предлагает девушке встретиться с человеком, который помогал ее отцу с расследованием накануне несчастного случая. После операции Хазару становится хуже, и врачи сообщают, что на его состояние повлияло переливание крови. Тем временем Султан принимает предложение Ярен.

Выживет ли Хазар после тяжелой травмы, узнаем в 33 эпизоде. Смотрите турецкий сериал «Ветреный» — 2 сезон доступен на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»