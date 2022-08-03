Генюль рассказывает Азизе, что знает об издевательствах над Султан в прошлом, и спрашивает о родном брате. Исма тайно звонит в больницу, чтобы узнать о состоянии Хазара, однако ее поступок не остается незамеченным. Рейян и Миран отправляются на конную прогулку, но попадают под ливень и не могут вернуться в Мидьят. Фырат начинает поиски друга и приезжает в больницу к Шадоглу.



Вернутся ли молодые Асланбеи домой, узнаем уже в 31 эпизоде 2 сезона. Многосерийный фильм «Ветреный» на русском языке можно смотреть на Wink уже сейчас!

