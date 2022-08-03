Ветреный. Сезон 2. Серия 31
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
31-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 31 смотреть онлайн

О сериале

Генюль рассказывает Азизе, что знает об издевательствах над Султан в прошлом, и спрашивает о родном брате. Исма тайно звонит в больницу, чтобы узнать о состоянии Хазара, однако ее поступок не остается незамеченным. Рейян и Миран отправляются на конную прогулку, но попадают под ливень и не могут вернуться в Мидьят. Фырат начинает поиски друга и приезжает в больницу к Шадоглу.

Вернутся ли молодые Асланбеи домой, узнаем уже в 31 эпизоде 2 сезона. Многосерийный фильм «Ветреный» на русском языке можно смотреть на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»