Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 31 смотреть онлайн
О сериале
Генюль рассказывает Азизе, что знает об издевательствах над Султан в прошлом, и спрашивает о родном брате. Исма тайно звонит в больницу, чтобы узнать о состоянии Хазара, однако ее поступок не остается незамеченным. Рейян и Миран отправляются на конную прогулку, но попадают под ливень и не могут вернуться в Мидьят. Фырат начинает поиски друга и приезжает в больницу к Шадоглу.
Вернутся ли молодые Асланбеи домой, узнаем уже в 31 эпизоде 2 сезона. Многосерийный фильм «Ветреный» на русском языке можно смотреть на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар