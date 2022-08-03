Ветреный. Сезон 2. Серия 30
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
30-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 30 смотреть онлайн

О сериале

Ярен назначает Султан встречу, чтобы обсудить будущую свадьбу Азата и Элиф. Миран увозит Рейян и Гюль из особняка Шадоглу, но во время прогулки маленькая девочка сбегает. Об этом быстро узнают в больнице — разгневанная Зехра бьет старшую дочь на глазах у семьи и отрекается от нее. Между тем Миран радуется, что жена верит в его невиновность.

Найдется ли маленькая Гюль, узнаем в 30 эпизоде 2 сезона сериала «Ветреный». Онлайн в хорошем качестве мелодрама доступна только на нашем сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»