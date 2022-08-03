Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 30 смотреть онлайн
О сериале
Ярен назначает Султан встречу, чтобы обсудить будущую свадьбу Азата и Элиф. Миран увозит Рейян и Гюль из особняка Шадоглу, но во время прогулки маленькая девочка сбегает. Об этом быстро узнают в больнице — разгневанная Зехра бьет старшую дочь на глазах у семьи и отрекается от нее. Между тем Миран радуется, что жена верит в его невиновность.
Найдется ли маленькая Гюль, узнаем в 30 эпизоде 2 сезона сериала «Ветреный». Онлайн в хорошем качестве мелодрама доступна только на нашем сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар