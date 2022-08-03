Ярен назначает Султан встречу, чтобы обсудить будущую свадьбу Азата и Элиф. Миран увозит Рейян и Гюль из особняка Шадоглу, но во время прогулки маленькая девочка сбегает. Об этом быстро узнают в больнице — разгневанная Зехра бьет старшую дочь на глазах у семьи и отрекается от нее. Между тем Миран радуется, что жена верит в его невиновность.



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