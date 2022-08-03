Ветреный. Сезон 2. Серия 28
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
28-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 28 смотреть онлайн

О сериале

Врачи продолжают борьбу за жизнь Хазара. Зехра обвиняет Мирана в случившемся и снимает с дочери свадебное кольцо. Насух видит Рейян и пытается побить девушку на глазах у родственников, но его вовремя останавливают. Фырат просит друга вернуться домой, чтобы отдохнуть и не попадать на глаза Шадоглу. Между тем Рейян узнает, кто именно сдал кровь для спасения ее отца.

Как отреагирует Рейян на новость, узнаем в 28 серии 2 сезона. Смотреть сериал «Ветреный» на русском языке можно на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»