Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 28 смотреть онлайн
О сериале
Врачи продолжают борьбу за жизнь Хазара. Зехра обвиняет Мирана в случившемся и снимает с дочери свадебное кольцо. Насух видит Рейян и пытается побить девушку на глазах у родственников, но его вовремя останавливают. Фырат просит друга вернуться домой, чтобы отдохнуть и не попадать на глаза Шадоглу. Между тем Рейян узнает, кто именно сдал кровь для спасения ее отца.
Как отреагирует Рейян на новость, узнаем в 28 серии 2 сезона. Смотреть сериал «Ветреный» на русском языке можно на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар