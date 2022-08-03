Врачи продолжают борьбу за жизнь Хазара. Зехра обвиняет Мирана в случившемся и снимает с дочери свадебное кольцо. Насух видит Рейян и пытается побить девушку на глазах у родственников, но его вовремя останавливают. Фырат просит друга вернуться домой, чтобы отдохнуть и не попадать на глаза Шадоглу. Между тем Рейян узнает, кто именно сдал кровь для спасения ее отца.



Как отреагирует Рейян на новость, узнаем в 28 серии 2 сезона. Смотреть сериал «Ветреный» на русском языке можно на Wink уже сейчас!

