Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 25 смотреть онлайн
О сериале
Хазар сообщает Мирану, что нашел сбежавшего свидетеля, но Асланбей не узнает пойманного мужчину. Рейян говорит мужу о причастности бабушки к похищению — якобы она специально подстроила показания жителей деревни. Исма просит Хазара об очередной тайной встрече, чтобы передать ему кое-что важное. Азизе находит еще один способ надавить на жалость внука.
Узнают ли Миран и Хазар имя настоящего похитителя Рейян, узнаем в 25 серии 2 сезона мелодрамы «Ветреный». Турецкий сериал на русском без рекламы уже доступен на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар