Хазар сообщает Мирану, что нашел сбежавшего свидетеля, но Асланбей не узнает пойманного мужчину. Рейян говорит мужу о причастности бабушки к похищению — якобы она специально подстроила показания жителей деревни. Исма просит Хазара об очередной тайной встрече, чтобы передать ему кое-что важное. Азизе находит еще один способ надавить на жалость внука.



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