Ветреный. Сезон 2. Серия 25
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Сериалы
Ветреный
2-й сезон
25-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 25 смотреть онлайн

О сериале

Хазар сообщает Мирану, что нашел сбежавшего свидетеля, но Асланбей не узнает пойманного мужчину. Рейян говорит мужу о причастности бабушки к похищению — якобы она специально подстроила показания жителей деревни. Исма просит Хазара об очередной тайной встрече, чтобы передать ему кое-что важное. Азизе находит еще один способ надавить на жалость внука.

Узнают ли Миран и Хазар имя настоящего похитителя Рейян, узнаем в 25 серии 2 сезона мелодрамы «Ветреный». Турецкий сериал на русском без рекламы уже доступен на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»