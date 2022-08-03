Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 23 смотреть онлайн

Азизе понимает, что проиграла битву за внимание Мирана. Хазар просит Рейян покинуть дом Асланбеев ради безопасности, но девушка не собирается оставлять любимого. Семья Шадоглу собирает вещи, чтобы переехать в старый городской особняк. Разозленный тем, что Хазар рассказывал дочери о любви к Дильшах, Асланбей приезжает на ферму и устраивает скандал.



Чем закончится ссора на ферме Насуха, узнаем в 23 серии 2 сезона турецкой мелодрамы. Посмотреть сериал «Ветреный» можно на Wink прямо сейчас!

