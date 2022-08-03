Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 23 смотреть онлайн
О сериале
Азизе понимает, что проиграла битву за внимание Мирана. Хазар просит Рейян покинуть дом Асланбеев ради безопасности, но девушка не собирается оставлять любимого. Семья Шадоглу собирает вещи, чтобы переехать в старый городской особняк. Разозленный тем, что Хазар рассказывал дочери о любви к Дильшах, Асланбей приезжает на ферму и устраивает скандал.
Чем закончится ссора на ферме Насуха, узнаем в 23 серии 2 сезона турецкой мелодрамы. Посмотреть сериал «Ветреный» можно на Wink прямо сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар