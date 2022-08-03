Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 23 смотреть онлайн

Ветреный. Сезон 2. Серия 23
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама16+

О сериале

Азизе понимает, что проиграла битву за внимание Мирана. Хазар просит Рейян покинуть дом Асланбеев ради безопасности, но девушка не собирается оставлять любимого. Семья Шадоглу собирает вещи, чтобы переехать в старый городской особняк. Разозленный тем, что Хазар рассказывал дочери о любви к Дильшах, Асланбей приезжает на ферму и устраивает скандал.

Чем закончится ссора на ферме Насуха, узнаем в 23 серии 2 сезона турецкой мелодрамы. Посмотреть сериал «Ветреный» можно на Wink прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

