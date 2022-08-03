Ветреный. Сезон 2. Серия 22
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
22-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 22 смотреть онлайн

О сериале

Азизе просит Азата об одной услуге. Молодой человек не может отказать главе вражеского дома из-за отпечатков на пистолете и решает помочь женщине. Мирану попадает в руки записка, подтверждающая желание Рейян сбежать из Мидьята. Молодой человек соглашается поехать в аэропорт, но неожиданно история с побегом девушки раскрывается с другой стороны.

Что опять задумала Азизе, узнаем в 22 серии 2 сезона. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Ветреный» — смотреть русский перевод проекта можно на нашем онлайн-сервисе прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»