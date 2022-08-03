Азизе просит Азата об одной услуге. Молодой человек не может отказать главе вражеского дома из-за отпечатков на пистолете и решает помочь женщине. Мирану попадает в руки записка, подтверждающая желание Рейян сбежать из Мидьята. Молодой человек соглашается поехать в аэропорт, но неожиданно история с побегом девушки раскрывается с другой стороны.



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