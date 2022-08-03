Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 22 смотреть онлайн
О сериале
Азизе просит Азата об одной услуге. Молодой человек не может отказать главе вражеского дома из-за отпечатков на пистолете и решает помочь женщине. Мирану попадает в руки записка, подтверждающая желание Рейян сбежать из Мидьята. Молодой человек соглашается поехать в аэропорт, но неожиданно история с побегом девушки раскрывается с другой стороны.
Что опять задумала Азизе, узнаем в 22 серии 2 сезона. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Ветреный» — смотреть русский перевод проекта можно на нашем онлайн-сервисе прямо сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар