Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 21 смотреть онлайн

Во временный дом Шадоглу приезжает адвокат и сообщает Насуху решение суда о праве на имущество. Молодая чета Асланбеев привозит Гюль обратно к родителям — Рейян решается на разговор с лучшим другом Насуха, чтобы выяснить подробности о молодости дедушки. Тем временем Азизе находит еще один способ шантажировать семью Шадоглу и просит о встрече Азата.



Если не терпится узнать, что будет дальше, оставайтесь на Wink и включайте 21 эпизод сериала «Ветреный» — 2 сезон смотреть можно на нашем онлайн-сервисе прямо сейчас!

