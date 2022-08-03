Ветреный. Сезон 2. Серия 21
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама16+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 21 смотреть онлайн

О сериале

Во временный дом Шадоглу приезжает адвокат и сообщает Насуху решение суда о праве на имущество. Молодая чета Асланбеев привозит Гюль обратно к родителям — Рейян решается на разговор с лучшим другом Насуха, чтобы выяснить подробности о молодости дедушки. Тем временем Азизе находит еще один способ шантажировать семью Шадоглу и просит о встрече Азата.

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

