Ветреный. Сезон 2. Серия 20
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
20-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 20 смотреть онлайн

О сериале

Миран и Рейян забирают маленькую Гюль на ночь в особняк Асланбеев после встречи с родителями. Ярен рассказывает матери, что знает о плане поженить Азата на Элиф, и предлагает свою помощь. Тем временем Джихан просит Хазара дать разрешение на брак сына с наследницей Асланбеев. Зехра, почувствовав себя плохо, делает тест на беременность.

Стоит ли ждать Шадоглу прибавления в семействе, узнаем в 20 серии 2 сезона турецкой сказки о любви. Сериал «Ветреный» доступен только на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»