Миран и Рейян забирают маленькую Гюль на ночь в особняк Асланбеев после встречи с родителями. Ярен рассказывает матери, что знает о плане поженить Азата на Элиф, и предлагает свою помощь. Тем временем Джихан просит Хазара дать разрешение на брак сына с наследницей Асланбеев. Зехра, почувствовав себя плохо, делает тест на беременность.



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