Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 20 смотреть онлайн
О сериале
Миран и Рейян забирают маленькую Гюль на ночь в особняк Асланбеев после встречи с родителями. Ярен рассказывает матери, что знает о плане поженить Азата на Элиф, и предлагает свою помощь. Тем временем Джихан просит Хазара дать разрешение на брак сына с наследницей Асланбеев. Зехра, почувствовав себя плохо, делает тест на беременность.
Стоит ли ждать Шадоглу прибавления в семействе, узнаем в 20 серии 2 сезона турецкой сказки о любви. Сериал «Ветреный» доступен только на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар