Азизе в очередной раз ссорится с Рейян и доводит девушку до слез. Расстроенная Элиф защищает семью Шадоглу, но тем самым еще больше злит главу дома. Фырат сообщает Мирану, что жители города сплетничают на тему его жены и Азата. Молодой Асланбей решает спасти репутацию семьи и просит бабушку и Рейян собраться на одну важную встречу.



Как именно Миран восстановит справедливость, узнаем в 18 серии 2 сезона мелодрамы. Смотреть онлайн турецкий сериал «Ветреный» можно на Wink уже сейчас!



