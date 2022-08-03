Ветреный. Сезон 2. Серия 18
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
18-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 18 смотреть онлайн

О сериале

Азизе в очередной раз ссорится с Рейян и доводит девушку до слез. Расстроенная Элиф защищает семью Шадоглу, но тем самым еще больше злит главу дома. Фырат сообщает Мирану, что жители города сплетничают на тему его жены и Азата. Молодой Асланбей решает спасти репутацию семьи и просит бабушку и Рейян собраться на одну важную встречу.

Как именно Миран восстановит справедливость, узнаем в 18 серии 2 сезона мелодрамы. Смотреть онлайн турецкий сериал «Ветреный» можно на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»