Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 18 смотреть онлайн
О сериале
Азизе в очередной раз ссорится с Рейян и доводит девушку до слез. Расстроенная Элиф защищает семью Шадоглу, но тем самым еще больше злит главу дома. Фырат сообщает Мирану, что жители города сплетничают на тему его жены и Азата. Молодой Асланбей решает спасти репутацию семьи и просит бабушку и Рейян собраться на одну важную встречу.
Как именно Миран восстановит справедливость, узнаем в 18 серии 2 сезона мелодрамы. Смотреть онлайн турецкий сериал «Ветреный» можно на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар