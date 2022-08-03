Хазар продолжает расследование похищения Рейян, но дело пока не приносит результата. Джихан рассказывает Насуху о плане женить Азата на наследнице Асланбеев — он мечтает отомстить врагам, но не хочет проливать кровь. Миран и Рейян проводят вечер вдали от дома и строят планы на будущее. Тем временем Исма тайно встречается с одним из жителей особняка Шадоглу.



Зачем верной подруге Азизе видеться с врагом, узнаем в 17 серии 2 сезона сериала «Ветреный». Смотреть онлайн на русском языке турецкую мелодраму можно на Wink уже сейчас!

