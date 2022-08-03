Ветреный. Сезон 2. Серия 17
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
17-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 17 смотреть онлайн

О сериале

Хазар продолжает расследование похищения Рейян, но дело пока не приносит результата. Джихан рассказывает Насуху о плане женить Азата на наследнице Асланбеев — он мечтает отомстить врагам, но не хочет проливать кровь. Миран и Рейян проводят вечер вдали от дома и строят планы на будущее. Тем временем Исма тайно встречается с одним из жителей особняка Шадоглу.

Зачем верной подруге Азизе видеться с врагом, узнаем в 17 серии 2 сезона сериала «Ветреный». Смотреть онлайн на русском языке турецкую мелодраму можно на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»