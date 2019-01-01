9.22019, Hercai
Драмы, Мелодрамы16+
Этот сериал пока недоступен
Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн
Сюжет
Рейян встречается с двоюродным братом и убеждает его в том, что любит мужа и хочет быть с ним. Разговор не остается незамеченным — их видят родственники Мирана. Зехра желает рассказать Рейян правду о ее родном отце, но Хазар решает сначала разобраться с похитителями дочери. Между тем в особняке Асланбеев узнают о встрече невестки с Азатом.
Как отреагирует Миран, узнав о встрече жены с братом, выясним в 16 серии 2 сезона турецкого сериала. Мелодраму «Ветреный» смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink уже сейчас!
Сериал Ветреный 2 сезон 16 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар