Ветреный. Сезон 2. Серия 16
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
16-я серия
9.22019, Hercai
Драмы, Мелодрамы16+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн

Сюжет

Рейян встречается с двоюродным братом и убеждает его в том, что любит мужа и хочет быть с ним. Разговор не остается незамеченным — их видят родственники Мирана. Зехра желает рассказать Рейян правду о ее родном отце, но Хазар решает сначала разобраться с похитителями дочери. Между тем в особняке Асланбеев узнают о встрече невестки с Азатом.

Как отреагирует Миран, узнав о встрече жены с братом, выясним в 16 серии 2 сезона турецкого сериала. Мелодраму «Ветреный» смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink уже сейчас!

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»

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