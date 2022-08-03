Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

Азизе узнает о разговоре Мирана с Хазаром и просит слугу отвезти ее на встречу. Элиф пытается убедить Азата в искренности чувств Рейян к мужу, но тот не верит девушке и хочет получить информацию из первых рук. Миран просит Фырата не сообщать бабушке о его делах, однако его друг признается, что не хочет предавать Азизе. Тем временем Рейян хочет увидеться с двоюродным братом, но Асланбей запрещает ей идти на встречу.



Если не терпится узнать, чем закончится турецкая сказка о любви и мести, оставайтесь на Wink и включайте сериал «Ветреный». Смотреть онлайн 15 серию 2 сезона можно на нашем онлайн-сервисе прямо сейчас!

