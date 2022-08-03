Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

Ветреный. Сезон 2. Серия 15
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама16+

О сериале

Азизе узнает о разговоре Мирана с Хазаром и просит слугу отвезти ее на встречу. Элиф пытается убедить Азата в искренности чувств Рейян к мужу, но тот не верит девушке и хочет получить информацию из первых рук. Миран просит Фырата не сообщать бабушке о его делах, однако его друг признается, что не хочет предавать Азизе. Тем временем Рейян хочет увидеться с двоюродным братом, но Асланбей запрещает ей идти на встречу.

