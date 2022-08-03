Ветреный. Сезон 2. Серия 12
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
12-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

О сериале

Миран продолжает поиски Рейян. Надеясь найти новую зацепку, он приходит к Азизе, но та считает, что во всем виноваты Шадоглу, и отчитывает внука за сотрудничество с врагом ради любимой. Тем временем Азат узнает о том, что его дед собирался убить Рейян сразу после ночи хны. Ярен выясняет, что все имущество Асланбеев официально оформлено на Фырата.

Как будут развиваться события дальше, узнаем в 12 серии 2 сезона турецкой мелодрамы. Смотреть сериал «Ветреный» на русском языке и наслаждаться истинной историей любви можно на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»