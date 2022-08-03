Миран продолжает поиски Рейян. Надеясь найти новую зацепку, он приходит к Азизе, но та считает, что во всем виноваты Шадоглу, и отчитывает внука за сотрудничество с врагом ради любимой. Тем временем Азат узнает о том, что его дед собирался убить Рейян сразу после ночи хны. Ярен выясняет, что все имущество Асланбеев официально оформлено на Фырата.



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