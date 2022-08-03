Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн
О сериале
Миран продолжает поиски Рейян. Надеясь найти новую зацепку, он приходит к Азизе, но та считает, что во всем виноваты Шадоглу, и отчитывает внука за сотрудничество с врагом ради любимой. Тем временем Азат узнает о том, что его дед собирался убить Рейян сразу после ночи хны. Ярен выясняет, что все имущество Асланбеев официально оформлено на Фырата.
Как будут развиваться события дальше, узнаем в 12 серии 2 сезона турецкой мелодрамы. Смотреть сериал «Ветреный» на русском языке и наслаждаться истинной историей любви можно на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар