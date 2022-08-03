Асланбеи и Шадоглу узнают, что Рейян не доехала до фермы и пропала. Миран, Хазар и Азат начинают собственное расследование и идут по следам девушки — они находят водителя машины и свидетелей похищения. Азизе отрицает свое причастие к преступлению и просит слуг присоединиться к поискам. Но есть и те, кто радуются внезапной пропаже Рейян.



Найдут ли девушку ее родственники, узнаем в очередном эпизоде турецкой мелодрамы. Включайте 11 серию 2 сезона и продолжайте смотреть сериал «Ветреный» онлайн на Wink!

