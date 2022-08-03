Ветреный. Сезон 2. Серия 11
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
11-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

О сериале

Асланбеи и Шадоглу узнают, что Рейян не доехала до фермы и пропала. Миран, Хазар и Азат начинают собственное расследование и идут по следам девушки — они находят водителя машины и свидетелей похищения. Азизе отрицает свое причастие к преступлению и просит слуг присоединиться к поискам. Но есть и те, кто радуются внезапной пропаже Рейян.

Найдут ли девушку ее родственники, узнаем в очередном эпизоде турецкой мелодрамы. Включайте 11 серию 2 сезона и продолжайте смотреть сериал «Ветреный» онлайн на Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»