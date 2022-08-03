Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн
О сериале
Асланбеи и Шадоглу узнают, что Рейян не доехала до фермы и пропала. Миран, Хазар и Азат начинают собственное расследование и идут по следам девушки — они находят водителя машины и свидетелей похищения. Азизе отрицает свое причастие к преступлению и просит слуг присоединиться к поискам. Но есть и те, кто радуются внезапной пропаже Рейян.
Найдут ли девушку ее родственники, узнаем в очередном эпизоде турецкой мелодрамы. Включайте 11 серию 2 сезона и продолжайте смотреть сериал «Ветреный» онлайн на Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар