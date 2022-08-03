Рейян приходит к Хазару и объясняется с ним. К тому же счастливая девушка рассказывает отцу, что Миран прилюдно отказался от мести. Однако Хазар понимает, что история кончится только после того, как они найдут настоящего убийцу Дильшах и Мехмета. Тем временем Элиф окончательно впадает в депрессию и запрещает родственникам входить в ее спальню. И это решение девушки становится роковым для семей Асланбеев и Шадоглу.



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