Ветреный. Сезон 2. Серия 100
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
100-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 100 смотреть онлайн

О сериале

Рейян приходит к Хазару и объясняется с ним. К тому же счастливая девушка рассказывает отцу, что Миран прилюдно отказался от мести. Однако Хазар понимает, что история кончится только после того, как они найдут настоящего убийцу Дильшах и Мехмета. Тем временем Элиф окончательно впадает в депрессию и запрещает родственникам входить в ее спальню. И это решение девушки становится роковым для семей Асланбеев и Шадоглу.

Что же задумала разочаровавшаяся в любви девушка, узнаем в 100 эпизоде. Оставайтесь с нашим онлайн-сервисом Wink и включайте сериал «Ветреный» — последняя серия 2 сезона доступна уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»