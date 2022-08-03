Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 100 смотреть онлайн
О сериале
Рейян приходит к Хазару и объясняется с ним. К тому же счастливая девушка рассказывает отцу, что Миран прилюдно отказался от мести. Однако Хазар понимает, что история кончится только после того, как они найдут настоящего убийцу Дильшах и Мехмета. Тем временем Элиф окончательно впадает в депрессию и запрещает родственникам входить в ее спальню. И это решение девушки становится роковым для семей Асланбеев и Шадоглу.
Что же задумала разочаровавшаяся в любви девушка, узнаем в 100 эпизоде. Оставайтесь с нашим онлайн-сервисом Wink и включайте сериал «Ветреный» — последняя серия 2 сезона доступна уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар