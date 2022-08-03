Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

Зехра и Рейян встречаются вдали от лишних глаз — женщина умоляет дочку вернуться, но та выбирает Мирана. Хазар обследует обстрелянную машину и видит, что водительское кресло чудом не задето пулями. Азизе собирается на ферму к Шадоглу и требует временно запереть Рейян, но девушка выхватывает пистолет у слуги и выезжает вслед за главой семьи.



Что случится на ферме клана Шадоглу, узнаем уже в 10 серии 2 сезона. Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» без рекламы!

