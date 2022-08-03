Рейян убеждает себя в том, что не зря отказала Мирану в просьбе стать его женой. Семья Шадоглу в полном составе переезжает в загородный особняк, где много лет назад жил Насух. Генюль окончательно решает развесить с мужем, но не просто так — девушка продолжает верить Азизе, что сможет вернуть возлюбленного. Тем временем Миран сообщает бабушке о планах снова жениться.



Как отреагирует Азизе на признание Мирана, узнаем в 1 эпизоде сериала «Ветреный» — 2 сезон на русском языке уже доступен на нашем онлайн-сервисе Wink!

