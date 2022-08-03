Ветреный. Сезон 2. Серия 1
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
1-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Рейян убеждает себя в том, что не зря отказала Мирану в просьбе стать его женой. Семья Шадоглу в полном составе переезжает в загородный особняк, где много лет назад жил Насух. Генюль окончательно решает развесить с мужем, но не просто так — девушка продолжает верить Азизе, что сможет вернуть возлюбленного. Тем временем Миран сообщает бабушке о планах снова жениться.

Как отреагирует Азизе на признание Мирана, узнаем в 1 эпизоде сериала «Ветреный» — 2 сезон на русском языке уже доступен на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»