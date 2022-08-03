Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Рейян убеждает себя в том, что не зря отказала Мирану в просьбе стать его женой. Семья Шадоглу в полном составе переезжает в загородный особняк, где много лет назад жил Насух. Генюль окончательно решает развесить с мужем, но не просто так — девушка продолжает верить Азизе, что сможет вернуть возлюбленного. Тем временем Миран сообщает бабушке о планах снова жениться.
Как отреагирует Азизе на признание Мирана, узнаем в 1 эпизоде сериала «Ветреный» — 2 сезон на русском языке уже доступен на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар