Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
О сериале
После позора на площади Рейян оказывается в доме незнакомого пожилого мужчины. Он наливает девушке чай и просит отдохнуть после пережитого горя. Тем временем Азат слышит разговоры жителей Мидьята о брошенной наследнице Шадоглу и рассказывает обо всем Ярен. Генюль готовится к собственной брачной ночи и ждет Мирана в спальне. Фырат приезжает в хижину по просьбе друга, но видит сгоревший дотла дом.
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Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар