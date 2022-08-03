Ветреный. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
9-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

О сериале

После позора на площади Рейян оказывается в доме незнакомого пожилого мужчины. Он наливает девушке чай и просит отдохнуть после пережитого горя. Тем временем Азат слышит разговоры жителей Мидьята о брошенной наследнице Шадоглу и рассказывает обо всем Ярен. Генюль готовится к собственной брачной ночи и ждет Мирана в спальне. Фырат приезжает в хижину по просьбе друга, но видит сгоревший дотла дом.

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Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»