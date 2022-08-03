После позора на площади Рейян оказывается в доме незнакомого пожилого мужчины. Он наливает девушке чай и просит отдохнуть после пережитого горя. Тем временем Азат слышит разговоры жителей Мидьята о брошенной наследнице Шадоглу и рассказывает обо всем Ярен. Генюль готовится к собственной брачной ночи и ждет Мирана в спальне. Фырат приезжает в хижину по просьбе друга, но видит сгоревший дотла дом.



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