Ветреный. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
8-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

Рейян и Миран останавливаются в незнакомой хижине и проводят в ней первую брачную ночь. Утром девушка просыпается, но слышит от мужа вовсе не признания в любви — Миран просит ее забыть обо всем и бросает одну. В слезах Рейян решается на отчаянный шаг и поливает хижину бензином, чтобы сжечь себя вместе с домом, но ее плану не суждено сбыться — девушку вытаскивают из горящего дома и привозят в свадебном платье на главную площадь Мидьята.

Кто же решил спасти Рейян, узнаем в новом эпизоде сериала «Ветреный» — 8 серия уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»