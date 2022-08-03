Рейян и Миран останавливаются в незнакомой хижине и проводят в ней первую брачную ночь. Утром девушка просыпается, но слышит от мужа вовсе не признания в любви — Миран просит ее забыть обо всем и бросает одну. В слезах Рейян решается на отчаянный шаг и поливает хижину бензином, чтобы сжечь себя вместе с домом, но ее плану не суждено сбыться — девушку вытаскивают из горящего дома и привозят в свадебном платье на главную площадь Мидьята.



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