Ветреный. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
7-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

Азат врывается на свадьбу Рейян и Мирана, чтобы остановить праздник. Его поступок приводит к потасовке — Хазар и Фырат пытаются удержать пьяного гостя, но тот выстреливает в воздух и случайно попадает в маленькую Гюль. Рейян и Миран в спешке сбегают с собственной свадьбы, но из-за поломки машины молодые не успевают доехать до отеля и вынуждены искать убежище, чтобы провести в нем первую брачную ночь.

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Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»