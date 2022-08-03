Азат врывается на свадьбу Рейян и Мирана, чтобы остановить праздник. Его поступок приводит к потасовке — Хазар и Фырат пытаются удержать пьяного гостя, но тот выстреливает в воздух и случайно попадает в маленькую Гюль. Рейян и Миран в спешке сбегают с собственной свадьбы, но из-за поломки машины молодые не успевают доехать до отеля и вынуждены искать убежище, чтобы провести в нем первую брачную ночь.



Если не терпится узнать, что будет дальше, смотрите сериал «Ветреный» онлайн на Wink — 7 серия 1 сезона уже доступна в хорошем качестве и на русском языке!

