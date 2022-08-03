Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Свадьба Рейян и Мирана идет по традиционному сценарию — выкуп невесты, первый танец молодых, официальная роспись и застолье. Но внезапно глава семьи Шадоглу прерывает праздник и просит Мирана отдать сестру за Азата. Ярен подслушивает разговор Султан и Генюль и узнает правду о причинах свадьбы. Тем временем Азат напивается в ресторане и берет в руки пистолет.
Чем кончится свадьба Рейян и Мирана, узнаем уже в 6 серии 1 сезона. Смотреть турецкий сериал «Ветреный» можно в хорошем качестве только на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар