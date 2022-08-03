Свадьба Рейян и Мирана идет по традиционному сценарию — выкуп невесты, первый танец молодых, официальная роспись и застолье. Но внезапно глава семьи Шадоглу прерывает праздник и просит Мирана отдать сестру за Азата. Ярен подслушивает разговор Султан и Генюль и узнает правду о причинах свадьбы. Тем временем Азат напивается в ресторане и берет в руки пистолет.



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