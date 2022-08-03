Ветреный. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
6-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

О сериале

Свадьба Рейян и Мирана идет по традиционному сценарию — выкуп невесты, первый танец молодых, официальная роспись и застолье. Но внезапно глава семьи Шадоглу прерывает праздник и просит Мирана отдать сестру за Азата. Ярен подслушивает разговор Султан и Генюль и узнает правду о причинах свадьбы. Тем временем Азат напивается в ресторане и берет в руки пистолет.

Чем кончится свадьба Рейян и Мирана, узнаем уже в 6 серии 1 сезона. Смотреть турецкий сериал «Ветреный» можно в хорошем качестве только на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»