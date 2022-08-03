Родители Рейян успокаивают дочь — Хазар поставил Азата на место, ее браку с Мираном больше ничего не угрожает. Но в день свадьбы появляется другая проблема — Ярен в ярости рвет платье невесты, и Рейян не в чем идти под венец. Тем временем Азизе дарит внуку предсвадебный подарок — почерневшее от крови кольцо его погибшей матери. Миран принимает украшение и собирается в дом невесты.



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