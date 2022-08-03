Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Родители Рейян успокаивают дочь — Хазар поставил Азата на место, ее браку с Мираном больше ничего не угрожает. Но в день свадьбы появляется другая проблема — Ярен в ярости рвет платье невесты, и Рейян не в чем идти под венец. Тем временем Азизе дарит внуку предсвадебный подарок — почерневшее от крови кольцо его погибшей матери. Миран принимает украшение и собирается в дом невесты.
Успеет ли Рейян найти новое свадебное платье, узнаем в 5 серии 1 сезона. Оставайтесь на нашем онлайн-сервисе Wink и продолжайте смотреть сериал «Ветреный» на русском языке и без рекламы!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар