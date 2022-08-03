Ветреный. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
5-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Родители Рейян успокаивают дочь — Хазар поставил Азата на место, ее браку с Мираном больше ничего не угрожает. Но в день свадьбы появляется другая проблема — Ярен в ярости рвет платье невесты, и Рейян не в чем идти под венец. Тем временем Азизе дарит внуку предсвадебный подарок — почерневшее от крови кольцо его погибшей матери. Миран принимает украшение и собирается в дом невесты.

Успеет ли Рейян найти новое свадебное платье, узнаем в 5 серии 1 сезона. Оставайтесь на нашем онлайн-сервисе Wink и продолжайте смотреть сериал «Ветреный» на русском языке и без рекламы!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»