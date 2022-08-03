Азизе приезжает в особняк Шадоглу, чтобы найти внучку. Насух выгоняет женщину и просить избавить его семью от назойливого Мирана. В это время Джихан и Хандан переживают, что сын станет убийцей. Генюль рассказывает Азату свою историю — их насильно поженили с Мираном, а после свадьбы он так и не притронулся к ней. Тем временем Асланбей умоляет Рейян не быть жестокой и дать ему второй шанс.



Простит ли девушка Мирана, узнаем уже в 40 эпизоде сериала «Ветреный» — смотреть на русском его можно на Wink уже сейчас!

