Ветреный. Сезон 1. Серия 40
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
40-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн

О сериале

Азизе приезжает в особняк Шадоглу, чтобы найти внучку. Насух выгоняет женщину и просить избавить его семью от назойливого Мирана. В это время Джихан и Хандан переживают, что сын станет убийцей. Генюль рассказывает Азату свою историю — их насильно поженили с Мираном, а после свадьбы он так и не притронулся к ней. Тем временем Асланбей умоляет Рейян не быть жестокой и дать ему второй шанс.

Простит ли девушка Мирана, узнаем уже в 40 эпизоде сериала «Ветреный» — смотреть на русском его можно на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»