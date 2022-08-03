Подготовка к свадьбе Рейян и Мирана идет полным ходом. В доме Шадоглу проводят традиционную ночь хны, но не все радуются предстоящему празднику — Ярен обвиняет Рейян в своих бедах и называет ее врагом, а сестра Мирана напоминает брату об их давнем уговоре. Тем временем Азат признается в любви Рейян и намеревается просить руки девушки.



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