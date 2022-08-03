Ветреный. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
4-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Подготовка к свадьбе Рейян и Мирана идет полным ходом. В доме Шадоглу проводят традиционную ночь хны, но не все радуются предстоящему празднику — Ярен обвиняет Рейян в своих бедах и называет ее врагом, а сестра Мирана напоминает брату об их давнем уговоре. Тем временем Азат признается в любви Рейян и намеревается просить руки девушки.

Кому на самом деле принадлежит сердце наследницы Шадоглу, узнаем уже в 4 серии 1 сезона. Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» без рекламы и в хорошем качестве!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»