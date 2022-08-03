Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Подготовка к свадьбе Рейян и Мирана идет полным ходом. В доме Шадоглу проводят традиционную ночь хны, но не все радуются предстоящему празднику — Ярен обвиняет Рейян в своих бедах и называет ее врагом, а сестра Мирана напоминает брату об их давнем уговоре. Тем временем Азат признается в любви Рейян и намеревается просить руки девушки.
Кому на самом деле принадлежит сердце наследницы Шадоглу, узнаем уже в 4 серии 1 сезона. Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» без рекламы и в хорошем качестве!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар