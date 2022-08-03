Ветреный. Сезон 1. Серия 39
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
39-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 39 смотреть онлайн

О сериале

Рейян пытается сбежать из машины Мирана, но вскоре жалеет об этом. Между тем Азат пытается узнать у пленницы, куда Асланбей мог бы увезти его невесту, но Генюль плохо знает своего мужа и ничего не может сказать Шадоглу. Фырат дает обещание Азизе, что найдет друга ради освобождения ее внучки. Миран привозит возлюбленную в другой город и пытается спрятаться с ней в гостинице.

Удастся ли Мирану и Рейян спрятаться вдали от враждующих кланов, узнаем уже в 39 эпизоде. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»