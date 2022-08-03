Рейян пытается сбежать из машины Мирана, но вскоре жалеет об этом. Между тем Азат пытается узнать у пленницы, куда Асланбей мог бы увезти его невесту, но Генюль плохо знает своего мужа и ничего не может сказать Шадоглу. Фырат дает обещание Азизе, что найдет друга ради освобождения ее внучки. Миран привозит возлюбленную в другой город и пытается спрятаться с ней в гостинице.



Удастся ли Мирану и Рейян спрятаться вдали от враждующих кланов, узнаем уже в 39 эпизоде. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» прямо сейчас!

