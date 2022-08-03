Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 39 смотреть онлайн
О сериале
Рейян пытается сбежать из машины Мирана, но вскоре жалеет об этом. Между тем Азат пытается узнать у пленницы, куда Асланбей мог бы увезти его невесту, но Генюль плохо знает своего мужа и ничего не может сказать Шадоглу. Фырат дает обещание Азизе, что найдет друга ради освобождения ее внучки. Миран привозит возлюбленную в другой город и пытается спрятаться с ней в гостинице.
Удастся ли Мирану и Рейян спрятаться вдали от враждующих кланов, узнаем уже в 39 эпизоде. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» прямо сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар