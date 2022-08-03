Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 38 смотреть онлайн
О сериале
После пропажи дочери Хазар пытается убить Фырата. Азат тоже впадает в ярость и приезжает с оружием в дом семьи Асланбей. Азизе понимает, что ее внук не украл бы возлюбленную без помощи лучшего друга, и просит того вернуть беглецов обратно. Тем временем Миран увозит Рейян из Мидьята.
Что будут делать Асланбей и наследница Шадоглу дальше, узнаем в сериале «Ветреный» — 38 серия 1 сезона доступна на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар