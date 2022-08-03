Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 38 смотреть онлайн

После пропажи дочери Хазар пытается убить Фырата. Азат тоже впадает в ярость и приезжает с оружием в дом семьи Асланбей. Азизе понимает, что ее внук не украл бы возлюбленную без помощи лучшего друга, и просит того вернуть беглецов обратно. Тем временем Миран увозит Рейян из Мидьята.



Что будут делать Асланбей и наследница Шадоглу дальше, узнаем в сериале «Ветреный» — 38 серия 1 сезона доступна на Wink уже сейчас!

