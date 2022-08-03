Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн

Ветреный. Сезон 1. Серия 35
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама16+

О сериале

Азат понимает, что Рейян согласилась на брак с ним ради отца. Если девушка останется в доме в качестве невестки, ничто не разлучит ее с Хазаром. Но не все Шадоглу рады такому исходу — Насух рассказывает Джихану истинную задумку предстоящего праздника. Между тем Рейян отправляется на последнюю встречу с Мираном, чтобы попросить молодого человека уйти из ее жизни.

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

