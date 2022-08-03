Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 34 смотреть онлайн
О сериале
Насух настаивает на свадьбе Рейян и Азата — по его мнению, только так можно примирить семью. Однако у главы клана есть и другие мысли на этот счет. Рейян отправляется на прогулку и снова видится с Мираном. Асланбей понимает, что возлюбленную не остановить, и принимает решение пойти против воли Азизе. И помочь ему в этом может только один человек.
Остановит ли Миран вражду между семьями, узнаем уже в 34 эпизоде. Оставайтесь на Wink и включайте мелодраму «Ветреный» — турецкий сериал можно смотреть без рекламы уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар