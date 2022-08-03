Ветреный. Сезон 1. Серия 34
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
34-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 34 смотреть онлайн

О сериале

Насух настаивает на свадьбе Рейян и Азата — по его мнению, только так можно примирить семью. Однако у главы клана есть и другие мысли на этот счет. Рейян отправляется на прогулку и снова видится с Мираном. Асланбей понимает, что возлюбленную не остановить, и принимает решение пойти против воли Азизе. И помочь ему в этом может только один человек.

Остановит ли Миран вражду между семьями, узнаем уже в 34 эпизоде. Оставайтесь на Wink и включайте мелодраму «Ветреный» — турецкий сериал можно смотреть без рекламы уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»