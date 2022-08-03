Насух настаивает на свадьбе Рейян и Азата — по его мнению, только так можно примирить семью. Однако у главы клана есть и другие мысли на этот счет. Рейян отправляется на прогулку и снова видится с Мираном. Асланбей понимает, что возлюбленную не остановить, и принимает решение пойти против воли Азизе. И помочь ему в этом может только один человек.



Остановит ли Миран вражду между семьями, узнаем уже в 34 эпизоде. Оставайтесь на Wink и включайте мелодраму «Ветреный» — турецкий сериал можно смотреть без рекламы уже сейчас!

