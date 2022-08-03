Хазар приезжает в деревню к дочери и ругает ее ухажеров — он специально спрятал девушку подальше о них. Насух продолжает угрожать сыну, что расскажет Рейян о ее происхождении, и теперь Хазару нужно решить — открывать ей правду и сбегать из особняка или оставлять все как есть. Между тем Азизе решает помочь внучке пережить ее страдания. Миран возвращается в город и собирается вновь поговорить с возлюбленной.



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