Ветреный. Сезон 1. Серия 32
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
32-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн

О сериале

Хазар приезжает в деревню к дочери и ругает ее ухажеров — он специально спрятал девушку подальше о них. Насух продолжает угрожать сыну, что расскажет Рейян о ее происхождении, и теперь Хазару нужно решить — открывать ей правду и сбегать из особняка или оставлять все как есть. Между тем Азизе решает помочь внучке пережить ее страдания. Миран возвращается в город и собирается вновь поговорить с возлюбленной.

Встретятся ли Асланбей и Рейян снова, узнаем в новом эпизоде сериала «Ветреный» — 32 серия на русском языке доступна на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»