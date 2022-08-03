Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн
О сериале
Хазар приезжает в деревню к дочери и ругает ее ухажеров — он специально спрятал девушку подальше о них. Насух продолжает угрожать сыну, что расскажет Рейян о ее происхождении, и теперь Хазару нужно решить — открывать ей правду и сбегать из особняка или оставлять все как есть. Между тем Азизе решает помочь внучке пережить ее страдания. Миран возвращается в город и собирается вновь поговорить с возлюбленной.
Встретятся ли Асланбей и Рейян снова, узнаем в новом эпизоде сериала «Ветреный» — 32 серия на русском языке доступна на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар