После укуса скорпиона Миран остается с Рейян на ночь, чтобы проследить за ее состоянием. В это время в деревню приезжает Азат и видит гостя возле бывшей невесты. Родители Рейян узнают от маленькой Гюль о том, что она выдала Мирану новый адрес дочери. Азизе пытается выяснить у Фырата местонахождение внука и принимает решение немедленно отомстить семье Шадоглу.



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