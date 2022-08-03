Ветреный. Сезон 1. Серия 31
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
31-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 31 смотреть онлайн

О сериале

После укуса скорпиона Миран остается с Рейян на ночь, чтобы проследить за ее состоянием. В это время в деревню приезжает Азат и видит гостя возле бывшей невесты. Родители Рейян узнают от маленькой Гюль о том, что она выдала Мирану новый адрес дочери. Азизе пытается выяснить у Фырата местонахождение внука и принимает решение немедленно отомстить семье Шадоглу.

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Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»