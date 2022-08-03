Узнав правду, Миран едет в деревню к Рейян. Его прикрывает Фырат, ведь Азизе не захочет видеть внука рядом с дочерью врага. Асланбей приезжает к возлюбленной, которая совсем не рада ему. Ярен приглашает Генюль на новую встречу, но ее планы нарушает Джихан. О проделках девушки узнает Насух и требует больше не позорить его семью. В это время Азизе обещает развеять сомнения своего внука и направить на истинный путь мести.



Что задумала Азизе, узнаем в 30 эпизоде мелодрамы «Ветреный» — турецкий сериал на русском языке можно смотреть на Wink уже сейчас!

