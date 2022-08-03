Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн
О сериале
Узнав правду, Миран едет в деревню к Рейян. Его прикрывает Фырат, ведь Азизе не захочет видеть внука рядом с дочерью врага. Асланбей приезжает к возлюбленной, которая совсем не рада ему. Ярен приглашает Генюль на новую встречу, но ее планы нарушает Джихан. О проделках девушки узнает Насух и требует больше не позорить его семью. В это время Азизе обещает развеять сомнения своего внука и направить на истинный путь мести.
Что задумала Азизе, узнаем в 30 эпизоде мелодрамы «Ветреный» — турецкий сериал на русском языке можно смотреть на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар