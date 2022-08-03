Ветреный. Сезон 1. Серия 30
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
30-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн

О сериале

Узнав правду, Миран едет в деревню к Рейян. Его прикрывает Фырат, ведь Азизе не захочет видеть внука рядом с дочерью врага. Асланбей приезжает к возлюбленной, которая совсем не рада ему. Ярен приглашает Генюль на новую встречу, но ее планы нарушает Джихан. О проделках девушки узнает Насух и требует больше не позорить его семью. В это время Азизе обещает развеять сомнения своего внука и направить на истинный путь мести.

Что задумала Азизе, узнаем в 30 эпизоде мелодрамы «Ветреный» — турецкий сериал на русском языке можно смотреть на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»