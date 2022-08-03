Ветреный. Сезон 1. Серия 29
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
29-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн

О сериале

После побега невесты Азат обвиняет во всем родителей, однако молодой человек понимает, что на ее решение способен повлиять еще один человек — Миран. Хазар и Зехра убеждают родственника не устраивать пальбу, но расстроенный Азат сбегает из особняка. Родителям Рейян сообщают новость, что маленькая Гюль тоже пропала. В это время наследница Шадоглу едет в деревню вместе с Мелике.

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Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»