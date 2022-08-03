После побега невесты Азат обвиняет во всем родителей, однако молодой человек понимает, что на ее решение способен повлиять еще один человек — Миран. Хазар и Зехра убеждают родственника не устраивать пальбу, но расстроенный Азат сбегает из особняка. Родителям Рейян сообщают новость, что маленькая Гюль тоже пропала. В это время наследница Шадоглу едет в деревню вместе с Мелике.



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