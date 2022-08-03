Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн
О сериале
После побега невесты Азат обвиняет во всем родителей, однако молодой человек понимает, что на ее решение способен повлиять еще один человек — Миран. Хазар и Зехра убеждают родственника не устраивать пальбу, но расстроенный Азат сбегает из особняка. Родителям Рейян сообщают новость, что маленькая Гюль тоже пропала. В это время наследница Шадоглу едет в деревню вместе с Мелике.
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Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар