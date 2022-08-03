Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 28 смотреть онлайн
О сериале
Генюль приказывает слугам отнести вещи Мирана в ее спальню, тем самым выведя из себя своего мужа. Родители Рейян нашли выход, как не отдавать дочь замуж за двоюродного брата и выиграть время. Миран, надеясь вернуть возлюбленную, подстерегает ее в конюшне и умоляет вернуться к нему. В день свадьбы в особняк Шадоглу приходит печальная новость.
Как поступит Рейян с Азатом, узнаем уже в 28 серии мелодрамы. Оставайтесь на нашем сервисе Wink и включайте драмеди «Ветреный» — турецкий сериал на русском языке можно смотреть онлайн уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар