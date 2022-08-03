Генюль приказывает слугам отнести вещи Мирана в ее спальню, тем самым выведя из себя своего мужа. Родители Рейян нашли выход, как не отдавать дочь замуж за двоюродного брата и выиграть время. Миран, надеясь вернуть возлюбленную, подстерегает ее в конюшне и умоляет вернуться к нему. В день свадьбы в особняк Шадоглу приходит печальная новость.



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