Ветреный. Сезон 1. Серия 28
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
28-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 28 смотреть онлайн

О сериале

Генюль приказывает слугам отнести вещи Мирана в ее спальню, тем самым выведя из себя своего мужа. Родители Рейян нашли выход, как не отдавать дочь замуж за двоюродного брата и выиграть время. Миран, надеясь вернуть возлюбленную, подстерегает ее в конюшне и умоляет вернуться к нему. В день свадьбы в особняк Шадоглу приходит печальная новость.

Как поступит Рейян с Азатом, узнаем уже в 28 серии мелодрамы. Оставайтесь на нашем сервисе Wink и включайте драмеди «Ветреный» — турецкий сериал на русском языке можно смотреть онлайн уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»