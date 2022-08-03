Хазар приходит на могилу Дильшах, но это замечает Миран и требует немедленно покинуть кладбище. Рейян до сих пор сомневается, стоит ли выходить замуж, и для этого есть причина — против праздника не только ее родители, но и Азата. Они даже готовы отказаться от сына. Тем временем Миран не может забыть случившееся на кладбище и начинает подозревать бабушку во лжи.



Что будет делать Миран, узнаем в 27 эпизоде турецкой истории. Оставайтесь на Wink и продолжайте смотреть сериал «Ветреный» онлайн!

