Ветреный. Сезон 1. Серия 27
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
27-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн

О сериале

Хазар приходит на могилу Дильшах, но это замечает Миран и требует немедленно покинуть кладбище. Рейян до сих пор сомневается, стоит ли выходить замуж, и для этого есть причина — против праздника не только ее родители, но и Азата. Они даже готовы отказаться от сына. Тем временем Миран не может забыть случившееся на кладбище и начинает подозревать бабушку во лжи.

Что будет делать Миран, узнаем в 27 эпизоде турецкой истории. Оставайтесь на Wink и продолжайте смотреть сериал «Ветреный» онлайн!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»