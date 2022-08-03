Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн
О сериале
Хазар приходит на могилу Дильшах, но это замечает Миран и требует немедленно покинуть кладбище. Рейян до сих пор сомневается, стоит ли выходить замуж, и для этого есть причина — против праздника не только ее родители, но и Азата. Они даже готовы отказаться от сына. Тем временем Миран не может забыть случившееся на кладбище и начинает подозревать бабушку во лжи.
Что будет делать Миран, узнаем в 27 эпизоде турецкой истории. Оставайтесь на Wink и продолжайте смотреть сериал «Ветреный» онлайн!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар