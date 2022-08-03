Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн
О сериале
Миран пытается придумать, как заставить Рейян отказаться от свадьбы с Азатом. Между тем Хазар не дает свое разрешение на брак и сообщает об этом Насуху. Глава клана Шадоглу недоволен и обвиняет во всех бедах Зехру, якобы та подговорила сына. У Насуха в запасе главный козырь — он знает правду о происхождении Рейян и может в любой момент ее рассказать. Миран подстраивает встречу с возлюбленной, чтобы узнать решение девушки насчет брака.
Выйдет ли Рейян замуж за брата, узнаете в новом эпизоде сериала «Ветреный» — 26 серия уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар