Миран пытается придумать, как заставить Рейян отказаться от свадьбы с Азатом. Между тем Хазар не дает свое разрешение на брак и сообщает об этом Насуху. Глава клана Шадоглу недоволен и обвиняет во всех бедах Зехру, якобы та подговорила сына. У Насуха в запасе главный козырь — он знает правду о происхождении Рейян и может в любой момент ее рассказать. Миран подстраивает встречу с возлюбленной, чтобы узнать решение девушки насчет брака.



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