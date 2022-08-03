Ветреный. Сезон 1. Серия 26
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
26-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн

О сериале

Миран пытается придумать, как заставить Рейян отказаться от свадьбы с Азатом. Между тем Хазар не дает свое разрешение на брак и сообщает об этом Насуху. Глава клана Шадоглу недоволен и обвиняет во всех бедах Зехру, якобы та подговорила сына. У Насуха в запасе главный козырь — он знает правду о происхождении Рейян и может в любой момент ее рассказать. Миран подстраивает встречу с возлюбленной, чтобы узнать решение девушки насчет брака.

Выйдет ли Рейян замуж за брата, узнаете в новом эпизоде сериала «Ветреный» — 26 серия уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»