Азат приезжает в особняк Шадоглу и сообщает о своем решении жениться на Рейян. Намерение молодого человека не устраивает и родственников, и затаившегося за порогом Мирана. Рейян, воссоединившись с родителями, пытается понять, действительно ли ее отец убил двух человек много лет назад. Хазар же узнает правду о желании дочери выйти замуж.



Как будет развиваться история любви, узнаем в 25 эпизоде 1 сезона. Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» и не пропустить ни одной серии турецкой мелодрамы!

