Ветреный. Сезон 1. Серия 25
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
25-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн

О сериале

Азат приезжает в особняк Шадоглу и сообщает о своем решении жениться на Рейян. Намерение молодого человека не устраивает и родственников, и затаившегося за порогом Мирана. Рейян, воссоединившись с родителями, пытается понять, действительно ли ее отец убил двух человек много лет назад. Хазар же узнает правду о желании дочери выйти замуж.

Как будет развиваться история любви, узнаем в 25 эпизоде 1 сезона. Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» и не пропустить ни одной серии турецкой мелодрамы!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»