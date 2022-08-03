Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн
О сериале
Азат приезжает в особняк Шадоглу и сообщает о своем решении жениться на Рейян. Намерение молодого человека не устраивает и родственников, и затаившегося за порогом Мирана. Рейян, воссоединившись с родителями, пытается понять, действительно ли ее отец убил двух человек много лет назад. Хазар же узнает правду о желании дочери выйти замуж.
Как будет развиваться история любви, узнаем в 25 эпизоде 1 сезона. Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» и не пропустить ни одной серии турецкой мелодрамы!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар