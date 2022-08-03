Ветреный. Сезон 1. Серия 24
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
24-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

О сериале

Генюль рассказывает Мирану, кто именно вонзил в нее нож, но наследник рода Асланбей не верит сестре и обещает самому себе разобраться в случившемся. Азат показывает Рейян доказательство первой свадьбы Мирана. Между тем в доме Шадоглу переживают, что Рейян может стать невестой собственного брата.

Как будут развиваться отношения Рейян и Мирана, узнаем в турецком сериале «Ветреный» — 24 серия 1 сезона уже ждет вас на Wink без рекламы!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»