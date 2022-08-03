Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн
О сериале
Генюль рассказывает Мирану, кто именно вонзил в нее нож, но наследник рода Асланбей не верит сестре и обещает самому себе разобраться в случившемся. Азат показывает Рейян доказательство первой свадьбы Мирана. Между тем в доме Шадоглу переживают, что Рейян может стать невестой собственного брата.
Как будут развиваться отношения Рейян и Мирана, узнаем в турецком сериале «Ветреный» — 24 серия 1 сезона уже ждет вас на Wink без рекламы!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар