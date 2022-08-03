Генюль рассказывает Мирану, кто именно вонзил в нее нож, но наследник рода Асланбей не верит сестре и обещает самому себе разобраться в случившемся. Азат показывает Рейян доказательство первой свадьбы Мирана. Между тем в доме Шадоглу переживают, что Рейян может стать невестой собственного брата.



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