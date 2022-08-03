Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн
О сериале
Миран привозит Рейян в дом, где они прятались после инцидента на мосту. Молодой человек, доверяя девушке, оставляет ее ненадолго одну, но после возращения он видит в доме совсем другого человека. В это время Фырат начинает понимать, кто все время хочет помешать его другу и Рейян быть вместе. Азат, пытаясь помочь возлюбленной, попадает в аварию, однако в больнице он узнает, кому на самом деле принадлежит ее сердце.
Что же случилось в секретном доме, узнаем в 23 серии турецкого сериала «Ветреный». В хорошем качестве мелодраму можно смотреть на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар