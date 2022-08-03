Ветреный. Сезон 1. Серия 23
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
23-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

О сериале

Миран привозит Рейян в дом, где они прятались после инцидента на мосту. Молодой человек, доверяя девушке, оставляет ее ненадолго одну, но после возращения он видит в доме совсем другого человека. В это время Фырат начинает понимать, кто все время хочет помешать его другу и Рейян быть вместе. Азат, пытаясь помочь возлюбленной, попадает в аварию, однако в больнице он узнает, кому на самом деле принадлежит ее сердце.

Что же случилось в секретном доме, узнаем в 23 серии турецкого сериала «Ветреный». В хорошем качестве мелодраму можно смотреть на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»