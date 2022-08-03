Миран привозит Рейян в дом, где они прятались после инцидента на мосту. Молодой человек, доверяя девушке, оставляет ее ненадолго одну, но после возращения он видит в доме совсем другого человека. В это время Фырат начинает понимать, кто все время хочет помешать его другу и Рейян быть вместе. Азат, пытаясь помочь возлюбленной, попадает в аварию, однако в больнице он узнает, кому на самом деле принадлежит ее сердце.



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