Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн
О сериале
Миран устраивает сюрприз для Рейян и привозит туда, где начиналась их история. Тем временем жители Мидьята сплетничают о том, как некрасиво обошлись с наследницей Шадоглу. Эти разговоры слышит внучка Азизе. Ярен продолжает строить козни сестре и встречается с Фыратом, чтобы узнать новые сведения. Хазар решает увезти семью из города и отправляется в особняк за дочерью, но на пороге дома ему говорят, что Рейян нигде нет.
Где же находится девушка, узнаем в новом эпизоде сериала «Ветреный» — 22 серия 1 сезона уже доступна на Wink без рекламы!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар