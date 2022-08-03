Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

Миран устраивает сюрприз для Рейян и привозит туда, где начиналась их история. Тем временем жители Мидьята сплетничают о том, как некрасиво обошлись с наследницей Шадоглу. Эти разговоры слышит внучка Азизе. Ярен продолжает строить козни сестре и встречается с Фыратом, чтобы узнать новые сведения. Хазар решает увезти семью из города и отправляется в особняк за дочерью, но на пороге дома ему говорят, что Рейян нигде нет.



