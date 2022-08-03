Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн
О сериале
Кланы Шадоглу и Асланбей проводят совет директоров, на котором Азизе требует от Насуха отдать его родовое поместье. Расстроенная клеветой на отца Рейян пытается сбежать из дома, но ее насильно запирают в комнате. Об этом узнает Миран и увозит девушку подальше от родственников. Генюль, Ярен и Азат тайно встречаются на нейтральной территории, чтобы обсудить возможность сотрудничества.
Что задумали наследники двух враждующих семей, узнаем в 21 серии 1 сезона многосерийного драмеди. Продолжайте смотреть турецкий сериал «Ветреный» только на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар