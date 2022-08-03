Ветреный. Сезон 1. Серия 21
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
21-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

О сериале

Кланы Шадоглу и Асланбей проводят совет директоров, на котором Азизе требует от Насуха отдать его родовое поместье. Расстроенная клеветой на отца Рейян пытается сбежать из дома, но ее насильно запирают в комнате. Об этом узнает Миран и увозит девушку подальше от родственников. Генюль, Ярен и Азат тайно встречаются на нейтральной территории, чтобы обсудить возможность сотрудничества.

Что задумали наследники двух враждующих семей, узнаем в 21 серии 1 сезона многосерийного драмеди. Продолжайте смотреть турецкий сериал «Ветреный» только на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»