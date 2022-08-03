Кланы Шадоглу и Асланбей проводят совет директоров, на котором Азизе требует от Насуха отдать его родовое поместье. Расстроенная клеветой на отца Рейян пытается сбежать из дома, но ее насильно запирают в комнате. Об этом узнает Миран и увозит девушку подальше от родственников. Генюль, Ярен и Азат тайно встречаются на нейтральной территории, чтобы обсудить возможность сотрудничества.



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