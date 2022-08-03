Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн
О сериале
Миран рассказывает Рейян об убийце его родителей, но девушка не верит его словам. Генюль приводит соперницу в спальню и показывает накопленное приданое — однако не успевает признаться в своей роли в семье Асланбей. Законной жене Мирана вызывается помочь еще одна наследница Шадоглу и назначает ей встречу. Фырат узнает, что его друг корит себя за судьбу новой жены.
Когда же Рейян узнает правду о Генюль, расскажет 1 сезон полюбившегося сериала, который уже полностью доступен на Wink. Включайте 20 эпизод и продолжайте смотреть «Ветреный» на нашем онлайн-сервисе без рекламы!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар