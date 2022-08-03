Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

Миран рассказывает Рейян об убийце его родителей, но девушка не верит его словам. Генюль приводит соперницу в спальню и показывает накопленное приданое — однако не успевает признаться в своей роли в семье Асланбей. Законной жене Мирана вызывается помочь еще одна наследница Шадоглу и назначает ей встречу. Фырат узнает, что его друг корит себя за судьбу новой жены.



Когда же Рейян узнает правду о Генюль, расскажет 1 сезон полюбившегося сериала, который уже полностью доступен на Wink. Включайте 20 эпизод и продолжайте смотреть «Ветреный» на нашем онлайн-сервисе без рекламы!

