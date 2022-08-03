Ветреный. Сезон 1. Серия 20
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
20-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама16+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

О сериале

Миран рассказывает Рейян об убийце его родителей, но девушка не верит его словам. Генюль приводит соперницу в спальню и показывает накопленное приданое — однако не успевает признаться в своей роли в семье Асланбей. Законной жене Мирана вызывается помочь еще одна наследница Шадоглу и назначает ей встречу. Фырат узнает, что его друг корит себя за судьбу новой жены.

Когда же Рейян узнает правду о Генюль, расскажет 1 сезон полюбившегося сериала, который уже полностью доступен на Wink. Включайте 20 эпизод и продолжайте смотреть «Ветреный» на нашем онлайн-сервисе без рекламы!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»