Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Насух ругает Рейян за утреннюю прогулку и дает девушке пощечину на глазах у всей семьи. Миран делится с Фыратом своими планами относительно молодой наследницы Шадоглу — он хочет жениться, но за этим желанием стоит еще кое-что. Тем временем Насух готов отдать за Мирана свою внучку, но не ту, на которую его бизнес-партнер положил глаз. Миран приезжает в дом Шадоглу, чтобы свататься, и ставит свои условия.
Отдадут ли Рейян замуж за Мирана, расскажет очередной эпизод турецкого сериала «Ветреный» — 2 серия 1 сезона уже доступна в хорошем качестве на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар