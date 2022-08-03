Ветреный. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
2-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Насух ругает Рейян за утреннюю прогулку и дает девушке пощечину на глазах у всей семьи. Миран делится с Фыратом своими планами относительно молодой наследницы Шадоглу — он хочет жениться, но за этим желанием стоит еще кое-что. Тем временем Насух готов отдать за Мирана свою внучку, но не ту, на которую его бизнес-партнер положил глаз. Миран приезжает в дом Шадоглу, чтобы свататься, и ставит свои условия.

Отдадут ли Рейян замуж за Мирана, расскажет очередной эпизод турецкого сериала «Ветреный» — 2 серия 1 сезона уже доступна в хорошем качестве на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»