Насух ругает Рейян за утреннюю прогулку и дает девушке пощечину на глазах у всей семьи. Миран делится с Фыратом своими планами относительно молодой наследницы Шадоглу — он хочет жениться, но за этим желанием стоит еще кое-что. Тем временем Насух готов отдать за Мирана свою внучку, но не ту, на которую его бизнес-партнер положил глаз. Миран приезжает в дом Шадоглу, чтобы свататься, и ставит свои условия.



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