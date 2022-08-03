Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

Миран не верит в то, что на Рейян покушались люди Шадоглу. Азизе, хоть не подает виду, тоже придерживается этой версии и отчитывает Султан и Генюль за устроенный переполох в особняке. Ярен добивается встречи с Мираном и просит его привезти Рейян в особняк Шадоглу ради маленькой Гюль. Тем временем узница дома семьи Асланбей пытается узнать причину, по которой ее не отпускают.



