Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

Ветреный. Сезон 1. Серия 18
Ветреный
1-й сезон
18-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама16+

Миран не верит в то, что на Рейян покушались люди Шадоглу. Азизе, хоть не подает виду, тоже придерживается этой версии и отчитывает Султан и Генюль за устроенный переполох в особняке. Ярен добивается встречи с Мираном и просит его привезти Рейян в особняк Шадоглу ради маленькой Гюль. Тем временем узница дома семьи Асланбей пытается узнать причину, по которой ее не отпускают.

Чем закончится разговор Рейян и Мирана, узнаем в 18 эпизоде 1 сезона. Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» и не пропустить ни одной серии турецкой мелодрамы!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

