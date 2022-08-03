Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн
О сериале
Миран не верит в то, что на Рейян покушались люди Шадоглу. Азизе, хоть не подает виду, тоже придерживается этой версии и отчитывает Султан и Генюль за устроенный переполох в особняке. Ярен добивается встречи с Мираном и просит его привезти Рейян в особняк Шадоглу ради маленькой Гюль. Тем временем узница дома семьи Асланбей пытается узнать причину, по которой ее не отпускают.
Чем закончится разговор Рейян и Мирана, узнаем в 18 эпизоде 1 сезона. Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» и не пропустить ни одной серии турецкой мелодрамы!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар