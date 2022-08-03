Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн
О сериале
Хазар рассказывает Зехре шокирующую правду, что позволил Мирану увезти дочь. В это время Рейян осваивается в новом доме и знакомится с еще одной внучкой Азизе. Ярен убеждает Фырата встретиться на нейтральной территории, и тот случайно выдает правду о настоящей жене Мирана. Зехра слышит рассказ о Генюль и в гневе собирается в особняк семьи Асланбей.
Что будет дальше в турецкой сказке о любви, узнаем в 16 серии 1 сезона. Подписывайтесь на наш онлайн-сервис Wink и смотрите сериал «Ветреный» в хорошем качестве без рекламы!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар