Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Хазар рассказывает Зехре шокирующую правду, что позволил Мирану увезти дочь. В это время Рейян осваивается в новом доме и знакомится с еще одной внучкой Азизе. Ярен убеждает Фырата встретиться на нейтральной территории, и тот случайно выдает правду о настоящей жене Мирана. Зехра слышит рассказ о Генюль и в гневе собирается в особняк семьи Асланбей.



