Ветреный. Сезон 1. Серия 15
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
15-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

О сериале

Миран и Рейян сбегают из убежища с помощью нежданного гостя. Тем временем люди Азизе продолжают поиски молодых людей, чтобы добраться до них раньше Шадоглу. Фырат помогает другу добраться до нового пристанища — и им оказывается особняк семьи Асленбей. Рейян вынуждена смириться с тем, что теперь ей некуда бежать.

Не терпится узнать, сможет ли наследница Шадоглу изменить свое мнение и поверить в добрые намерения Мирана? Тогда продолжайте смотреть сериал «Ветреный» — 15 серия 1 сезона уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»