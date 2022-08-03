Миран и Рейян сбегают из убежища с помощью нежданного гостя. Тем временем люди Азизе продолжают поиски молодых людей, чтобы добраться до них раньше Шадоглу. Фырат помогает другу добраться до нового пристанища — и им оказывается особняк семьи Асленбей. Рейян вынуждена смириться с тем, что теперь ей некуда бежать.



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