Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн
О сериале
Миран и Рейян сбегают из убежища с помощью нежданного гостя. Тем временем люди Азизе продолжают поиски молодых людей, чтобы добраться до них раньше Шадоглу. Фырат помогает другу добраться до нового пристанища — и им оказывается особняк семьи Асленбей. Рейян вынуждена смириться с тем, что теперь ей некуда бежать.
Не терпится узнать, сможет ли наследница Шадоглу изменить свое мнение и поверить в добрые намерения Мирана? Тогда продолжайте смотреть сериал «Ветреный» — 15 серия 1 сезона уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар