Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

После ночной перепалки Миран оказывается на грани смерти, и Рейян принимает решение спасти его. Насуху рассказывают правду о новобрачных, после чего он в очередной раз требует убить обоих. Хазар выясняет местонахождение Рейян и собирается забрать ее из рук врага. В это время Азизе узнает, кто подставил внука и сдал его семье Шадоглу.



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