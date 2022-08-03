Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн
О сериале
После ночной перепалки Миран оказывается на грани смерти, и Рейян принимает решение спасти его. Насуху рассказывают правду о новобрачных, после чего он в очередной раз требует убить обоих. Хазар выясняет местонахождение Рейян и собирается забрать ее из рук врага. В это время Азизе узнает, кто подставил внука и сдал его семье Шадоглу.
Чем же кончится история любви, рожденная из мести? Узнаете, если продолжите смотреть турецкий сериал «Ветреный». 14 серия 1 сезона уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар