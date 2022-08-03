Ветреный. Сезон 1. Серия 14
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
14-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

О сериале

После ночной перепалки Миран оказывается на грани смерти, и Рейян принимает решение спасти его. Насуху рассказывают правду о новобрачных, после чего он в очередной раз требует убить обоих. Хазар выясняет местонахождение Рейян и собирается забрать ее из рук врага. В это время Азизе узнает, кто подставил внука и сдал его семье Шадоглу.

Чем же кончится история любви, рожденная из мести? Узнаете, если продолжите смотреть турецкий сериал «Ветреный». 14 серия 1 сезона уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»